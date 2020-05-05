Майкл Джордан: король баскетбола и покерный хайроллер

Не секрет, что легенда "Чикаго Буллз" Майкл Джордан очень азартный человек. И эта черта характера американца доминировала не только на баскетбольном паркете. "Его воздушность" любил транжирить деньги в различных спорах, а так же питал слабость к интеллектуальной игре – покеру.

О закулисных покерных свершениях Джордана рассказали его партнеры по сборной США в документальной ленте The Last Dance. По словам еще одной звезды баскетбола Чарльза Баркли, Майкл и компания устраивали настоящие покерные марафоны, в частности во время Олимпиады в Барселоне.

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На игры 1992 года американцы традиционно ехали фаворитами, могли играть спустя рукава и достигать великолепных результатов. Собственно, Майкл Джордан в компании Скотти Пиппена, Мэджика Джонсона и Чарльза Баркли заполняли паузы между играми и тренировками именно игрой в покер.



Майкл Джордан за игрой в покер. Фото: Poker Central

Баскетбольные миллионеры садились за любимую игру каждую ночь, оставляя на сон лишь час-другой. Майкл Джордан, как и на паркете, проигрывать не любил и шел к победе всеми доступными путями.

Я и Скотти не имели столько денег, как Майкл и Мэджик, поэтому мы понимали, что какими бы ни были карты, они будут давить на нас стеком. В конце концов, несколько раз за сессию Джордан просто выбивал соперников, благодаря сомнительной, но массивной ставке, – сетует Чарльз Баркли.



Майкл Джордан (в центре) в составе сборной США. Фото: Getty Images

Регулярные ночные покерные посиделки никоим образом не повлияли на доминирование сборной США в Барселоне. Дрим Тим выиграла все 8 матчей и забрала "золото". Майкл Джордан, впрочем, не спешил почивать на лаврах. Приземлившись на родине, "Его азартность" поспорил на 900 долларов, что именно его чемодан появится первым на багажном конвейере. Очевидно, что в течение Олимпиады, Майкл Джордан весьма неплохо заработал играя в покер.