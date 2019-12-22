Майкл Рокко – чемпион зимней покерной серии в Лас-Вегасе

Американец Майкл Рокко получил свои рекордные призовые в карьере. Чемпиону главного события Wynn Winter Classic досталось более 540 000 долларов.

Самый дорогой турнир серии с бай-ином в 5 300 долларов вызвал немалый ажиотаж. Организаторы зафиксировали 577 входов, благодаря чему участники почти вдвое перебили гарантированный призовой фонд – до 2 740 440 долларов. Баталии продолжались в течение трех дней, а финальный отрезок растянулся аж на 15 часов.

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Наиболее выносливыми в покерном марафоне оказались американцы Майклы Дайер и Рокко. В конце концов в хедз-апе верх одержал последний. Заработав более полумиллиона долларов, Майкл Рокко достиг отметки в 2,6 миллиона призовых за карьеру.