Максимальная выгода в покере. Как выбрать соперника по силам

Не секрет, что мастерство в покере складывается из многих параметров, которые формируют так называемую «плюсовость» игрока. К ним можно отнести и психологическую устойчивость, и знание математических основ покера, и умение грамотно распоряжаться банкроллом, и ещё много других не менее важных навыков.

Но самым важным качеством любого хорошего покериста являются отнюдь не стальные нервы, а способность мгновенно оценивать силу своего оппонента и выбирать самую подходящую стратегию для игры с ним.

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В живом покере всё достаточно очевидно, ведь с противником можно завязать разговор, наблюдать за игрой в течение турнира или же прочитать его мысли по выражению лица. Но как быть в онлайне, где соперники почти не отличаются друг от друга? Тем не менее, есть немало признаков слабого игрока, о которых мы и поговорим в этой статье.

Размер стека

Играя кэш, покерист имеет полное право брать за стол такое количество фишек, какое считает нужным, но существуют определённые стандарты, основанные на так называемом отношении стека к поту (SPR). В сущности, эта концепция диктует правила игры с тем или иным количеством фишек, и оптимальным начальным размером стека профессионального игрока принято считать 100 больших блайндов. Стоит отметить, что существуют стратегии, для которых следует покупать 40 или даже 20 больших блайндов (так называемые MSS-стратегии), но в современном онлайне их почти не используют.

Любители же практически никогда не обращают внимания на размер стека и берут за стол минимальное количество фишек, рассчитывая докупиться в случае проигрыша. Бывают и обратные случаи, когда слабый игрок предпочитает взять углублённый стек, чтобы оказывать давление на соперников.

Увидели за столом нестандартный стек, обладатель которого совершает странные действия? С огромной вероятностью перед вами слабый соперник.

Ставка вне очереди

Правила покера диктуют строгий порядок действий, который зачастую невозможно изменить. Но всё-таки существует несколько манипуляций, которые остаются на усмотрение игрока. Одна из них – постановка большого блайнда при входе за стол.



Выгода в покере. Фото: obzorpoker.com

Профессионалы всегда ждут своей очереди для того, чтобы поставить большой блайнд. Этот простой манёвр помогает избежать ненужных трат и выгодно использовать преимущество позиции. Новый игрок поставил блайнд вне очереди? Сделайте соответствующие выводы!

Неадекватная игра

При розыгрыше своей руки сильные покеристы обращают внимание на множество факторов, самым главным из которых является математика. Каждый их шаг заранее просчитан и следует определённой покерной логике.

Что касается новичков, то их действия бессистемны и часто противоречат сами себе, так как перед ними не стоит вопрос выигрыша – многие рекреационные игроки просто развлекаются. Заметили странный размер ставок или ужасную комбинацию на вскрытии? Запомните и пометьте себе этот никнейм.

Поведение за столом

Чем различается за столом поведение новичка и профессионального игрока? Профи практически никогда не пишет в чат, так как всё его внимание сосредоточено на игре. Кроме того, опытные покеристы часто открывают несколько столов, и у них попросту не остаётся времени ни на что другое. Любители же прежде всего настроены на получение ярких эмоций, и общение является непременной деталью их отдыха.

Кто-то из ваших соперников полностью занял чат? Не мешайте ему развлекаться, сосредоточьтесь на покере.

Сильные и слабые оппоненты в турнирах

В отличие от кэш-игры, где покерист может встать из-за стола в любой момент, а также выбрать подходящее место, турнирный покер не предоставляет такой свободы. Игрок вынужден подстраиваться под оппонентов и вносить соответствующие корректировки в стратегию.



Выгода в покере. Фото: obzorpoker.com

Попав за стол с неизвестными оппонентами, следует как можно быстрее определить навыки соперников и пометить их с помощью цветового или текстового нотса. Как и в кэш-играх, следует обратить внимание на тактику, размер ставок и карты противников, когда они доходят до вскрытия. За большинством турнирных столов игроков можно условно разделить на три большие группы: регуляр, тайтовый игрок и любитель.

Регуляр. Чаще всего это профессиональный покерист, который игрой зарабатывает на жизнь, следовательно, обладает крепкими навыками и способен доставить значительные проблемы. По большей части регуляры придерживаются тайтово-агрессивного стиля, грамотно подбирают размер ставок и умело используют слабости оппонентов, поэтому сражений с ними следует избегать. Вступайте в игру только с самыми сильными руками и выбрасывайте карты в пас при малейшем признаке опасности.

Тайтовый игрок. Подобный тип оппонентов можно считать самым простым для игры, так как они вступают в борьбу только с премиальными картами на руках. Если тайтовый противник проявляет агрессию – смело сдавайтесь, если у вас не лучшая из возможных комбинаций.

Любитель. Выявить любителя за турнирным столом довольно просто, так как он совершает множество непоследовательных и нелогичных действий. Слабый игрок может пойти в олл-ин в первой раздаче турнира, а также пассивно разыгрывать лучшие комбинации, надеясь на ошибку противника. Если вы увидели, как кто-то за столом сыграл линию «лимп-олл-ин», есть большая вероятность, что перед вами типичный любитель.

В игре против подобных соперников следует немного расширить диапазоны и проявлять агрессию с сильными комбинациями. Скорее всего, любитель не справится с любопытством и дойдёт до вскрытия, отдав большую часть своих фишек.

Безусловно, существует множество других признаков слабого игрока, и понадобится довольно приличный опыт игры, чтобы узнать их все. Совершенствуйте собственные навыки, и очень скоро вам не придётся искать подходящих соперников – большая часть оппонентов окажется позади.