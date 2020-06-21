Легендарный американский режиссер, сценарист и продюсер примет активное участие в создании фильма "Карточный счетчик".

Скорсезе будет исполнительным продюсером картины. Мартин уже утвердил сценарий фильма, который написал Пол Шредер. Пол также станет режиссером ленты. Отметим, что Скорсезе и Шредер уже работали вместе – над картиной "Таксист", которая выиграла 18 различных премий.

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Актерский состав фильма также звездный. Главную роль сыграет Оскар Айзек. Он известен своей работой в картине "Звёздные войны: Скайуокер. Восход". Его партнерами на площадке будут Тай Шеридан и Уиллем Дефо.

"Карточный счетчик" – это фильм о покеристе, бывшем военном, по имени Уильям (его сыграет Оскар Айзек). Он вместе со своим другом Кирком отправится в Лас-Вегас, чтобы выиграть WSOP.

Оскар Айзек. Фото: Lwlies

Из-за пандемии старт работы над фильмом пришлось отложить. Но съемочная группа уже начала подготовку к съемкам.