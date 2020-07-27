Хоть американца Пэта Лайонса и не назовешь безусловной звездой покера, но за столами его хорошо знают как сильного и опытного профессионала.

За 16 лет карьеры он более 100 раз попадал в призы на живых турнирах, завоевав более 1,5 миллиона долларов. Однако славу Пэт снискал не благодаря этим успехам, а из-за скандала.

Читайте также: Украинский покерист выиграл 25 тысяч долларов

На WSOP 2016 Лайонс спровоцировал конфликт с работником казино Rio, из-за незначительной, казалось бы, причину – сколько бесплатной воды он может получить, как владелец самого высокого VIP-статуса постоянного клиента в этом заведении. Спор перерос в масштабную ссору и Пета внесли в черный список казино. Как выяснится позже, причиной агрессивного поведения Лайонса было медикаментозное лечение невыносимой боли от радикулита. Так или иначе, он больше не мог попасть в Rio, а значит и участвовать в WSOP.

Покер Лайонс, конечно, не бросил и даже выиграл Main Event второй по престижности серии в мире – WPT. Впрочем, мечта завоевать именно браслет WSOP никуда не делась. Ради ее осуществления Пэт изменил подход к лечению спины и начал работать над собственным поведением. Все это время он забрасывал организаторов WSOP письмами с извинениями, объяснениями и просьбами снять бан.

Через три года имя Пета Лайонса все же вычеркнули из черного списка и он вернулся за столы Мировой серии. В 2019 он аж 8 раз попал в призы WSOP, но до браслета не добрался. Возлагал большие надежды на 2020, а нынешний год, как известно, ничьих планов не уважает.

Пэт никогда не играл в покер в онлайне, впрочем тот факт, что WSOP переехала в интернет, заставил его активно учиться особенностям такого вида покера. По собственным словам, Лайонс несколько месяцев тренировался практически без выходных, и этот подход дал свои плоды. Американец победил поле из 1382 игроков и стал таки чемпионом одного из турниров WSOP 2020. К вожделенному браслету Пет добавил еще и более 170 тысяч долларов призовых.

Останавливаться на достигнутом Лайонс не планирует и убежден, что вскоре в его карьере должно случиться "нечто большое". В то же время, он уже готовится писать книгу про свой путь от бана до браслета WSOP из которой, по мнению покериста, со временем получится еще и хороший сценарий для фильма.