Мексиканец Энтони Спинелла выиграл в Лас-Вегасе почти 200 тысяч долларов

Энтони Спинелла триумфовал в Главном Событии WSOPC Harrah. Мексиканский покерист положил в свой карман более 192 тысяч долларов. Энтони стал последним в году чемпионом серии.

В решающей дуэли турнира в Лас-Вегасе лицом к лицу встретились два обладателя чемпионских браслетов и колец. Спинелле противостоял американец Нипун Хава. Энтони имел прилично больший стек и, наконец, реализовал свое преимущество. Выиграв свой уже второй перстень.



Энтони Спинелла. Фото: EPT

Нипун Хава за второе место получил почти 119 тысяч долларов. Третьим стал Джимми Ли. Его приз составил 87 тысяч долларов.

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Победа в турнире позволила Спинелле квалифицироваться на 2020 Global Casino Championship.