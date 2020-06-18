Его называют одним из самых мощных букмекеров в мире, на него охотится ФБР и его связывают с гонконгской мафией. В конце концов, и покер в жизни Пола Фуа занимает важное место – интеллектуальная игра принесла малайзийцу выгодные связи и десятки миллионов долларов.

Сегодня Пола Фуа считают одним из самых успешных игроков в покер на высоких лимитах. В активе богача есть несколько весомых побед, а сумма карьерных призовых в турнирах приближается к отметке в 20 миллионов долларов. Но это копейки в контексте главного состояния малайзийца, которое досталось ему благодаря деятельности, часто выходившей за рамки закона.

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Львиную долю своего капитала, а речь о нескольких миллиардах долларов, Пол Фуа заработал благодаря букмекерскому делу, которое чуть ли не стоило малайзийцу свободы. Фуа был экспертом по организации подпольных тотализаторов и не ограничивался только азиатским регионом. В 2014 году Пола арестовало ФБР за незаконный тотализатор в Лас-Вегасе.



Пол Фуа перед судебным заседанием. Фото: somuchpoker

Впрочем, благодаря мощным связям и маститым адвокатам, уже менее чем через год Пол Фуа вышел сухим из воды. Активно поддерживали малайзийца и представители покерного цеха. В частности, говорят, несколько миллионов долларов для залога Фуа из собственного кармана выложил Фил Айви. Оно и неудивительно, знаменитым покеристам выгодно дружить с Полом Фуа. Ведь там, где он, крутятся большие деньги.



Пол Фуа в компании звезд покера. Фото: Poker Central

Именно Пол Фуа открыл для покерной элиты азиатский рынок и приложил руку к тому, что Макао стал одним из мировых центров игорного бизнеса. Еще в начале нулевых, до знакомства с покером, Пол Фуа заманивал сюда богачей, за что получал процент от казино. Впоследствии на наживку малайзийца клюнули и успешные покерные игроки. Кэш-игру в Макао считают самой дорогой и кого угодно за элитные столы не пускают.

Неплохо зашел покер и самому Полу Фуа. Он выигрывает фантастические деньги за частными кэш-столами. Однажды сумма была настолько впечатляющей, что швейцарский банк требовал у Фуа доказательства происхождения этих денег. Полу пришлось предоставить банкирам видео с его триумфальными раздачами.

Пол Фуа. Фото: Triton Poker

По вкусу пришелся малайзийскому миллиардеру и турнирный покер. В 2015 году Пол Фуа со своим партнером Ричардом Йонгом основали покерную серию для суперхайролеров Triton Series. Сегодня эти турниры пользуются большой популярностью, не лишним на покерном празднике стал и соучредитель серии. Собственно, в 2019 году Пол Фуа занял второе место на Triton Series в Лондоне и выиграл свои пока крупнейшие призовые в карьере – 3,1 миллиона долларов.

С онлайн-покером у Пола Фуа не столь теплые отношения. На старте своей карьеры в интернете малайзиец проиграл в кэш около 5 миллионов долларов и решил сконцентрироваться на живой игре. И можно не сомневаться, что и на покере Пол Фуа сможет хорошо заработать, даже не садясь за стол.