Миллион гривен за вечер: сыграйте в главном онлайн-турнире Украины

Легендарный турнир PokerMatch Million возвращается! Событие стартует на PokerMatch в субботу, 4 апреля, в 20:00 по Киеву и, как всегда, привлечет внимание многих поклонников покера.

Правила топового ивента остались без изменений. Покеристы будут иметь только 4 повторных входа без ребаев и аддонов, а игроки, которые зарегистрируются до старта турнира, получат на 25% больше фишек. Для участия в "миллионнике" необходимо внести бай-ин в размере 1100 гривен или добыть билет в одном из ежедневных отборочных сателлитов.

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Предыдущий PokerMatch Million собрал 1072 входа, а призовой фонд составил рекордные для этого года 1 072 000 гривен. Напомним, что на данный момент крупнейший выигрыш в истории турнира находится на счету игрока follik, заработавшего 235 000 гривен призовых. Возможно, именно в эту субботу нам стоит ожидать новых рекордов.

Наблюдать за развитием борьбы можно будет на официальном канале PokerMatch в Twitch. Вместе с вами турнир будут штурмовать стример PokerMatch Светлана "Svetarik", поэтому присоединяйтесь к игре и забирайте крутые призы!

Регистрируйтесь на PokerMatch прямо сейчас и получите мгновенно до 2500 гривен на свой счет.