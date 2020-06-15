Известный богач Дэн Билзерян в свободное от игры в покер и вечеринок с моделями время потренировался махать кулаками.

Американский миллионер подарил себе индивидуальное занятие с бывшим чемпионом UFC Ти Джеем Диллашоу. Сейчас боец отбывает дисквалификацию из-за употребления запрещенных препаратов, поэтому имеет время на индивидуальные занятия.

Читайте также: Покерист-повеса "раскрывает карты"

На пике своей карьеры Диллашоу был королем легчайшего дивизиона UFC. Большая армия его поклонников ждет возвращения американца в октагон.



Дэн Билзерян и Ти Джей Диллашоу. Фото: Instagram

А тем временем Ти Джей тренирует Билзеряна. Хотя, конечно, одним только оттачиванием боевых приемов не обошлось. Дэн был бы не Дэном, если бы не "затусил" с Диллашоу на лодке.



Дэн Билзерян и Ти Джей Диллашоу. Фото: Instagram

Отметим, Билзерян является одним из самых популярных покеристов современности. Количество его подписчиков в инстаграме перевалило за 31 миллион. Правда, большинство интересуют не его игровые таланты, а постоянные вечеринки и разгульная жизнь.