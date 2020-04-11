Миллионер хочет стать "американским ниндзя" ради победы в пари

Профессиональный американский покерист Тони Майлз второй раз пытается преодолеть отбор на телевизионный проект "Американский ниндзя".

Это очень популярная программа в США. Ее суть такова: сильные и резвые участники должны полностью пройти тяжелую полосу препятствий. Кто сделает это быстрее, тот в итоге получает финансовое вознаграждение и почетный статус – "американский ниндзя".

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Звучит не так уж сложно. Но препятствия действительно чрезвычайно непростые, поэтому до финиша добираются лишь совершенные атлеты.

Два года назад довольно известный покерист Тони Майлз решил поспорить со своим коллегой и другом Шоном Дибом, что сможет пройти отбор в "Америнский ниндзя". Майлз, который за год до этого финишировал вторым на WSOP и получил 5 миллионов долларов, поставил 5 тысяч долларов на свою победу.

Правила такие: если бы Тони удалось пройти квалификацию на шоу с первой попытки, то он получил бы 125 тысяч долларов. Со второй – 100 тысяч "баксов". С третьей – 75 тысяч "зеленых". Свою дебютную попытку покерист уже упустил. И вот сейчас Майлз пошел на второй круг.

Новый сезон "Американского ниндзя" должен был стартовать сегодня, но пандемия коронавируса изменила планы организаторов. Шоу перенесли. Поэтому у покериста есть дополнительное время, чтобы лучше подготовиться к отбору.

Тони Майлз признался, что согласился на пари не из-за денег. Он уже давно является фаном этой программы и охотно использует возможность проверить себя на прочность.