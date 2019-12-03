Миллионер и покерист Леон Цукерник купил казино в Праге

Профессиональный игрок в покер, а заодно, миллионер и коллекционер антиквариата, Леон Цукерник, стал новым владельцем казино Atrium в столице Чехии. Именно здесь уже через несколько дней стартует этап European Poker Tour (EPT).

Леон уже вовсю работает над своим новым проектом и уверяет, что на первом месте у него интересы игроков:

Я очень доволен. Здесь в Праге я планирую полностью выкладываться. Поэтому, если у покерных игроков есть какие-либо жалобы или вопросы, то все могут подойти ко мне лично и задать эти вопросы. В этом казино я помогу вам всем чем смогу

Что касается планов на ближайшее будущее, Цукерник рассказал, что планирует масштабную реконструкцию в Atriumi, чтобы сделать его более комфортным для игроков. Перед стартом EPT Прага (6-17 декабря) Леон уже изменил валютную политику заведения. С кэш-столов забрали чешскую крону, поэтому все игры теперь будут проходить исключительно в евро. Цукерник также планирует сфокусироваться на доходах именно от кэш-игр, а не от слотов, как это делали предыдущие владельцы казино.

Цукерник, к слову, уже давно является владельцем казино King’s в другом чешском городке Розвадове, которое его стараниями превращается в эдакий европейский Лас-Вегас. Там происходит множество покерных серий, среди которых в частности престижная WSOP Europe, которую раньше принимали только Великобритания, Франция и Германия.

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Сам Леон Цукерник регулярно участвует в крупных покерных турнирах с 2011 года. Зимой 2016 года он стал победителем пражского этапа EPT, за что получил 740 тысяч евро призовых. В целом же за карьеру Цукерник получил уже более 2,5 миллионов евро призовых.