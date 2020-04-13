Миллионер-распутник взялся за перо в компании модели

Знаменитый плейбой, миллионер, покерист и просто мастер хорошо проводить время Дэн Билзерян решил поделиться с миром своей жизненной мудростью.

Несмотря на безудержную жажду приключений, даже таким ребятам как Дэн, сейчас приходится сидеть дома на карантине. По словам Билзеряна, благодаря этому он впервые за 7 лет нашел время, чтобы прочитать книгу.

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Миллионер признался, что планирует и дальше с пользой проводить карантин, в частности:

Заниматься сексом, не волноваться, успокоить ум и написать несколько книг.

В случае, если последнюю часть плана Билзеряна кто-то воспринял как шутку, плейбой подтвердил абсолютную серьезность своих намерений:

Когда я сказал, что пишу свою книгу, я имел в виду, что действительно пишу ее САМ, а не диктую заметки для какого нанятого автора. Если вы хотите сделать что-то правильно, то должны сделать это сами.

О чем именно будет книга, Билзерян пока не признался. Но, несмотря на его образ жизни, Дэну точно есть о чем рассказать, в том числе и о покерных успехах.

К слову, девушка на фото, что так тщательно следит за писательскими попытками Билзеряна, очевидно – его очередная пассия. Она не впервые появляется на фото из дома Дэна, проводя с ним карантин. Девушку зовут Хейли и она модель.