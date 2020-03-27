"Мировая серия покера состоится не раньше осени", – Негреану

Член "Зал славы покера" Даниэль Негреану дает не слишком утешительные прогнозы относительно проведения нынешнего WSOP из-за пандемии коронавируса. На карантине, по мнению знаменитого канадца, еще несколько месяцев будут находиться и другие масштабные покерные серии.

Старт 51-й Всемирной серии покера предварительно запланирован на 26-е мая, но уже становится понятно, что дату, очевидно, придется подвинуть. Даниэль Негреану, который живет собственно в Лас-Вегасе, городе, который традиционно принимает WSOP, не видит перспектив проведения серии в ближайшие 4-5 месяцев. Владелец шести браслетов Всемирной серии предполагает, что она состоится не раньше осени.

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В то же время, когда карантин закончится, Негреану ожидает серьезного бума именно в "живом" покере. Мол, покеристы настолько будут скучать за игрой в онлайне, что будут активно наверстывать упущенное. Сейчас же Даниэль, как и большинство покерных регуляров, поддерживает форму за виртуальными столами, соблюдая строгий карантин.