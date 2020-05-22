Мировые звезды равняются на украинских покеристов

На весеннем чемпионате по онлайн-покеру, где украинцы завоевали уже 11 трофеев, успели отметиться и всемирно известные хайролллеры, представители топ-30 "All time money list" Стив О'Двайер и Адриан Матеос.

Ирландец Стив О'Двайер, который в "живых" турнирах выиграл призовыми больше 30 миллионов долларов (10-й результат в истории), составил компанию хайроллерам в онлайн-ивенте за 10 300 долларов. Инвестиции были оправданными. О'Двайер, который в интернете играет под ником "Mr. Tim Caum", опередил 104 соперников и пришел к финишу первым. Вознаграждение для чемпиона – 241 956 долларов.

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Активно поддерживает форму за виртуальными столами во время карантина и коллега О'Двайера, еще один офлайн-хайроллер Адриан Матеос. Испанец, на основной работе заработал призовыми более 21-го миллиона долларов (27-й результат в истории), также не остался без титула на весеннем чемпионате по онлайн-покеру. "Amadi_017" не имел равных в турнире с бай-ином 1050 долларов, который собрал 937 входов. В итоге Адриан Матеос пополнил свой банкролл на 164 397 долларов.