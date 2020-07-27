Фил Хельмут и Антонио Эсфандиари дадут старт новому покерному шоу "High Stakes Duel", которое уже 30-го июля стартует на американском телевидении. Первый поединок обещает горячее зрелище, ведь между покеристами есть свои старые счеты.

Хедз-ап битва будет происходить в экстремальном формате. Первый раунд, в котором кроме Хельмута и Эсфандиари сыграют еще несколько покерных звезд, стартует с бай-ина в 50 тысяч долларов. На каждом следующем этапе сумма стартового взноса удваивается. Кроме того, неудачник поединка имеет право на реванш. Следовательно, максимальная сумма призового фонда может достичь невероятных 12,8 миллиона долларов.

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Принципиальность дебютному противостоянию между Хельмутом и Эсфандиари добавляет многолетняя конкуренция между игроками. Антонио бросал дерзкий вызов чемпиону мира, когда еще был молодым и неизвестным. Эсфандиари ворвался к Хельмуту домой, чтобы выяснить отношения в хедз-апе. Впоследствии предложил легенде снова сыграть один на один с условием, что побежденный получит удар электрошокером.

Хельмут обещает нанести куда более болезненный удар по кошельку принципиального соперника уже в рамках телешоу. Хотя и признает, что Эсфандиари – крепкий орешек. А это, в частности, подтверждают цифры. На протяжении покерной карьеры Антонио выиграл призовыми почти на 4,5 миллиона больше Фила. На стороне Хельмута солидный опыт, подкрепленный званием самого титулованного игрока в истории турнирного покера.