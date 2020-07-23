На PokerMatch определились победительницы конкурса, в котором приняли участие более 90 участниц.

В течение почти двух месяцев в конкурсе "Мисс PokerMatch" не утихали страсти. Множество девушек приняли участие в погоне за драгоценной диадемой, и каждая из участниц, конечно же, хотела стать первой!

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Сначала девушкам нужно было заполнить специальную анкету на сайте PokerMatch, отправить свое фото, а потом показать свои покерные навыки, сыграв в специальных миссиях.

Дальше – больше. Каждая из семи финалисток должна была раскрыть свои лучшие качества и доказать всем, что именно она достойна стать первой в истории покерной мисс! Девушки записали креативные видео, а после этого приняли участие в стримах на Twitch-канале PokerMatch, где встретились со зрителями лицом к лицу!

Конечно же, симпатии зрителей, стримеров и жюри, которые оценивали конкурсанток, разделились, так как в финал прошли действительно достойные претендентки. Интрига держалась до последнего момента, и в итоге первое место от второго отделили всего лишь 0,11 балла!

Итак, титул Мисс PokerMatch, эксклюзивную диадему с драгоценными камнями и 25 000 гривен получает Иванна "ivannessa" Соя из Тернополя! Напомним, именно ей удалось выиграть один из турниров недавней серии "Летний PONT" и заработать 36 317 призовых гривен. Не удивительно, что у Иванны появилось столько поклонников среди покеристов!



Иванна "ivannessa" Соя – Mисс PokerMatch

С минимальным отрывом от победительницы финишировала киевлянка Александра "alexred" Хамидова. Именно ей достались звание первой вице-мисс, 15 000 гривен призовых и симпатии зрителей, которые активно голосовали за рыжеволосую красавицу.



Александра "alexred" Хамидова – первая вице-мисс PokerMatch

Третье место в конкурсе и звание второй вице-мисс завоевала львовянка Иванна "33_datsko" Дацко. Она продемонстрировала замечательный покерный скил, что не удивительно, ведь 33_datsko является одной из самых успешных покеристок на PokerMatch. На ее счет было зачислено 7 500 гривен.



Иванна "33_datsko" Дацко – вторая вице-мисс PokerMatch

Обо всех результатах голосования можно узнать здесь:

Что ж, первый конкурс "Мисс PokerMatch" удался на все сто процентов. Он вызвал большой интерес среди прекрасных покеристок и настоящую бурю эмоций у их поклонников. А те, кто хочет лично поздравить победительницу, могут сделать это в прямом эфире! Праздничный стрим с Иванной Соей запланирован на субботу, 25 июля!

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