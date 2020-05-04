Миссия выполнима: как превратить 250 долларов в 10 тысяч

Популярный и успешный польско-белорусский покерист Дмитрий Урбанович завершил свой онлайн-марафон, целью которого было увеличить банкролл с 250 долларов до 10 тысяч за 10 дней.

С первым заданием Дмитрий справился успешно, однако для этого ему понадобилось аж 58 игровых сессий, которые растянулись более чем на год. Дело в том, что Дмитрий постоянно прерывал свой челендж ради участия в живых покерных сериях.

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За первые 14 дней марафона он увеличил банкролл в 6 раз, после чего поехал на серию в Бразилию. Впоследствии Он раскрутил банкролл еще в 8 раз и снова взялся за живые турниры. Возобновил марафон Дмитрий в феврале этого года и еще с несколькими паузами наконец добился цели. На днях он таки достиг отметки в 10 000 долларов. Последняя игровая сессия длилась аж 21 час.

Марафон для Дмитрия был скорее вопросом принципа и развлечения, чем заработка. Сумма в 10 тысяч долларов для Урбановича самом деле не слишком весомая. В живых турнирах он выиграл более 6 миллионов долларов.