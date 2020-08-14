Мастера игры, ваш выход! Примите участие в конкурсе от рума PokerMatch и заберите чемпионский браслет и 50 000 гривен призовых!

На PokerMatch стартовал первый этап конкурса Mister PokerMatch, который предоставит возможность покеристам проявить все грани своего таланта! В течение двух месяцев ребятам нужно будет выполнить ряд заданий, по итогам которых и будет определен первый Мистер PokerMatch!

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Победитель получит 50 000 гривен и эксклюзивный чемпионский браслет с драгоценными камнями, а первый и второй вице-мистеры — по 30 000 и 15 000 гривен соответственно.

Конкурс пройдет в несколько этапов, все подробности которых можно узнать на официальном сайте PokerMatch.

Сначала всем претендентам надо будет заполнить анкету и дождаться ответа от службы поддержки рума. Ваше участие одобрено? Замечательно! Ориентировочно 1 сентября стартует вторая стадия отбора, в которой нужно выполнить покерные задачи и сыграть в специальном фриролле [50k] Mister PokerMatch Freeroll.

После этого этапа наступит время проверить интеллектуальный скил участников! 9 лучших конкурсантов будут соревноваться в шоу "Своя игра", которое будет проходить в прямом эфире на каналах PokerMatch в Twitch и на YouTube.

По итогам игры шестеро финалистов продолжат борьбу и перейдут к записи видеовизиток и проведению стримов. Зрительские симпатии тоже имеют большое значение, поэтому постарайтесь показать все, на что вы способны!

По окончании всех конкурсных эфиров команда рума произведет подсчет баллов, набранных каждым суперфиналистом, и определит первого Мистера PokerMatch!

Вперед, к покерной славе! Возможно, именно вы станете первым обладателем эксклюзивного браслета!

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