Мэр Лас-Вегаса призвала ослабить карантин: теперь ее хотят отправить в отставку

Недавно мэр Лас-Вегаса Каролин Гудмэн заявила, что необходимо ослабить карантин в Лас-Вегасе. Иначе финансовая ситуация в столице развлечений будет катастрофической. Этот призыв понравился далеко не всем.

Сначала мэру довольно жестко ответил звездный покерист Даниэль Негреану. Теперь Каролин Гудмэн досталось еще и от Дугласа Полка. Американец был даже жестче, чем его канадский коллега. Дуг решил начать процесс устранения действующего мэра с должности. Полк ищет поддержки в интернете. Дуглас предложил Негреану обдумать, как юридически заверить этот процесс. Реакция Даниэля пока неизвестна.

Читайте также: Чемпион мира даст дорогой урок покера, чтобы помочь жертвам пандемии

Отметим, мнения жителей Лас-Вегаса по поводу заявления Каролин Гудмэн разнятся. Одни считают, что карантин действительно следует ослабить, иначе люди ужасно обеднеют. Другие убеждены: если сделать шаг назад, то количество жертв заметно возрастет.

Дуглас Полк – известный профессиональный покерист. В коллекции его трофеев, в частности, три браслета WSOP. За свою карьеру он заработал 9,5 миллионов долларов призовых в живых турнирах.