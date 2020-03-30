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Могучие малыши: как разыгрывать в покере мелкие "карманные" пары

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Мелкие "карманные" пары / Фото: Redchippoker

Неопытные игроки часто переоценивают на префлопе силу мелких "карманных" пар. Впрочем, в перспективе у этой стартовой руки есть большой потенциал.

Мелкая ручная пара, а речь о диапазоне от 2-2 до 6-6, часто будет впереди рук большинства оппонентов на префлопе. Впрочем, когда на доске появятся первые карты, оценить силу собственной руки обычно будет крайне трудно. Уже на флопе вас потенциально будут бить овер-карты и различные дро.

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Исключением будет попадание мелкой "карманной" пары в сет. Правда, на дистанции такую комбинацию вы будете собирать только в каждом восьмом случае. Поэтому логично будет убавить обороты, если в сет вы таки не попали, и избегать дальнейшей борьбы.

В то же время, не стоит и слишком дорого платить за флоп с мелкой "карманной" парой, а также не возлагать на нее надежды на ранней позиции.

Теги: Новости Спорта Спорт Покер матч Школа покера
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