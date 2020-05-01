Море майских акций на PokerMatch! Миллионы призовых гривен для игроков!

Май — это не только еще один шаг к летнему солнцу, но и прекрасный месяц для того, чтобы увеличить свой банкролл. Украинский покер-рум PokerMatch подготовил замечательную программу, в которой каждый игрок сможет найти что-то для себя. Общий призовой фонд составил более 8 000 000 гривен, а на некоторые из акций даже не придется тратить деньги!

PKO High Roller Series

Наш обзор начинает крутая турнирная серия с общей гарантией 2 500 000 гривен. С 1 по 3 мая, каждый игрок может принять участие в PKO High Roller Series, которая состоит из десяти крутых ивентов в различных покерных дисциплинах, от Холдема до Китайского покера. Высокие призовые гарантируют горячий экшн, который поддержит топ-турнир PokerMatch Million. Миллионник стартует в субботу, 2 мая, и его чемпион получит шестизначную сумму всего за один вечер!

По традиции, завоевать право на участие в этих турнирах можно совершенно бесплатно, пройдя отбор в сателлитах или фрироллах!

Турниры Saturday Workout

Каждую субботу в 19:30 покеристы смогут попробовать свои силы в турнирах Saturday Workout с бай-инами в 11 или 22 гривны. Этот тренировочный вес послужит отличной разминкой, а если вы начинающий спорсмен, то сателлиты помогут нарастить скилл для основных ивентов! Спорт – это здоровье, а покер – это спорт!

Билет в Windfall за Check-in

Обязательно обратите внимание на эту акцию, ведь еще никогда условия для игроков не были такими простыми! С 1 по 20 мая PokerMatch подарит своим поклонникам билеты в Windfall-турниры, а для их получения нужно всего лишь иметь VIP-уровень 2 и в течение дня войти в клиент PokerMatch! Чем выше уровень, тем круче турнир вам удастся сыграть. Просто гора вэлью для покеристов!

Рейк-гонка "Майский миллион"

Любители длительных сессий тоже получили свою акцию. С 4 по 24 мая они смогут побороться за 1 000 000 гривен, всего лишь играя в любимую дисциплину! Условия рейк-гонки "Майский миллион" довольно нехитрые – нужно набирать очки за рейковые раздачи и попасть в призовую зону!

"Турниромания", "Дневник регуляра", "Дневник микрорегуляра" и Cash Drop

Привычные акции остаются в игре! Каждый день игроки будут бороться за 20 000 гривен, набирая рейк в любых турнирах с бай-ином от 10 гривен, согласно условиям "Турниромании". Призовой фонд разделят те покеристы, кто за день наигрывает рейк от 250 гривен и выше. Очень просто!



Турниромания от ПокерМатч. Фото: PokerMatch

Правила "Дневника регуляра" и "Дневника микрорегуляра" остаются без изменений, а значит, пора выполнять простые задачи. Фрироллы на 5 000 и 100 000 гривен ждут своих победителей! Кроме того, не реже чем раз в неделю вы сможете получить призы в акции Cash Drop. В ней будет разыграно сотни тысяч гривен!

"Легкие деньги" на PokerMatch

Куда же без легких денег! На PokerMatch есть и такое! 25 000 гривен ежедневно ждут кэш-игроков низких и средних лимитов. Играйте рейковые раздачи, зарабатывайте от 20 очков в день – и все, часть от приза уже ваша!

Фрироллы Marathon

Последней акцией в нашем списке, но отнюдь не на PokerMatch, являются грандиозные фрироллы Marathon, общий призовой фонд которых в мае составит 1 400 000 гривен. Покеристы сыграют в 19 фрироллах каждый день, и те из них, кто станет призером, получат назад все ребаи и аддоны. Прямая выгода для начинающих, что и говорить!

Фрироллы от ПокерМатч. Фото: PokerMatch

Итак, список майских подарков от PokerMatch никого не оставит равнодушным, потому вперед, к победе и крутым призам! Удачи!

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