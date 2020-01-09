Морис Хокинс пополнил свою рекордную коллекцию колец WSOP
Американский покерист Морис Хокинс выиграл рекордное четырнадцатое кольцо World Series Of Poker. Он победил на турнире WSOP Circuit Choctaw Durant.
За финальный стол Хокинс усаживался в приятном реноме лидера соревнований. Его стек был в три раза больше, чем у ближайшего преследователя. Морис грамотно давил стеком на конкурентов и наращивал преимущество.
Морис Хокинс. Фото: Twitter
В итоге Хокинс уверенно победил и пополнил свой счет на 16 тысяч долларов.
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А главное американец получил уже четырнадцатое кольцо триумфатора WSOP Circuit. Морис закрепился на первой строчке рейтинга покеристов с наибольшим количеством этих трофеев. Теперь Хокинс опережает своего ближайшего преследователя американца Валентина Ворнику на два кольца.