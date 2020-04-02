Мотивация в покере. 5 главных способов всегда оставаться заряженным на победу

Большинству покеристов хорошо знакомо ощущение потери мотивации, когда нет желания садиться за столы или работать над игрой. С подобной проблемой сталкиваются все, не исключая сильнейших профессионалов, и именно отсутствие мотивации можно назвать одним из самых серьёзных психологических недостатков, сдерживающих прогресс игрока.

Ключевой особенностью этой проблемы является тесная связь с текущими потребностями и интересами конкретного человека. Вот почему с апатией так тяжело бороться – ведь она индивидуальна. Готового рецепта не существует, каждый из нас должен найти его сам.

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В этой статье мы рассмотрим пять самых эффективных методов, которые помогут вернуть мотивацию и добиться поставленных целей.

Лучший способ взяться за что-то — перестать говорить и начать делать, — Уолт Дисней.

Что такое мотивация?

Мотивация – это система внутренних и внешних процессов, управляющих поведением человека. Значит ли это, что на нас влияют не только мысли, но и окружающее пространство? Конечно! Все знают, как тяжело заставить себя заниматься спортом в домашних условиях, тогда как в фитнес-центре всё происходит словно само собой.

Из сказанного можно сделать вывод, что в работе над повышением мотивации не бывает второстепенных деталей: каждая из них оказывает прямое воздействие на наше сознание.

Начните оттуда, где вы сейчас находитесь. Используйте то, что у вас есть, и делайте всё, что можете, — Артур Эш.

Как вернуть мотивацию?

Оптимизируйте режим дня

Как ни странно, режим оказывает огромное влияние не только на физическое, но и на психическое здоровье человека. Игроки в покер часто подстраиваются под пиковые часы в онлайн-покер-румах или турнирное расписание, забывая про крепкий сон и элементарный отдых. Хроническая усталость становится причиной депрессии, которая, в свою очередь, уничтожает любое желание.

Выходом из этой ситуации может стать жёсткий распорядок дня, в котором сну уделяется не меньше 8 часов.

Считают, что успех приходит к тем, кто рано встаёт. Нет: успех приходит к тем, кто встаёт в хорошем настроении, – Марсель Ашар.

Организуйте рабочее пространство

Доказано, что мозг человека способен удерживать в поле внимания не более 3–5 вещей одновременно. Если на вашем рабочем столе беспорядок, то можно забыть о концентрации и, соответственно, об оптимальных решениях в покере. Заведите привычку убирать со стола всё ненужное, оставляя только то, что используется в данный момент.

К уборке рабочего пространства можно отнести отключение уведомлений из соцсетей и мессенджеров, так как они тоже являются сильнейшим отвлекающим фактором. Во время покерной сессии нужно думать только о покере и ни о чём другом.

Чтобы сделать процесс приятным, его нужно правильно организовать, – Блейк Снайдер.

Расставьте приоритеты

Умение правильно расставить приоритеты – важнейший навык любого профессионала, который позволяет отбросить второстепенные этапы и сосредоточиться на главном. Часто причиной депрессии становятся неправильные или завышенные ожидания, так как оправдать их невероятно сложно.

Не следует ставить перед собой цель на заработок за отдельную сессию, количество плюсовых дней или месяцев. Сосредоточьтесь на процессе принятия правильных решений, и успех не заставит себя ждать.

Я – не результат обстоятельств. Я – результат собственных решений, – Стивен Кови.

Забудьте о прошлых результатах

У карт нет памяти, поэтому результат прошлой сессии не будет иметь ни малейшего влияния на то, что происходит за покерными столами в данный момент. Единственное, что имеет значение, – это опыт розыгрыша тех или иных ситуаций.

Каждая новая сессия должна начинаться с чистого листа, поэтому выбросьте из головы все негативные моменты и наслаждайтесь игрой.

Один день в покере состоит из 90% удачи и 10% мастерства. Один год в покере состоит из 10% удачи и 90% мастерства, – Крис Фергюсон.

Вознаграждайте себя

Покер, как и любой другой труд, нуждается в вознаграждении для подкрепления мотивации. В качестве подарка не стоит рассматривать деньги или дорогие покупки – лучшим вариантом будут небольшие, но регулярные бонусы.

Например, идеальной наградой может быть покупка предметов первой необходимости, поход в кафе или поездка на природу с друзьями. Подобные вознаграждения оставляют за собой след из приятных воспоминаний и положительных эмоций, что является серьёзным двигателем мотивации.

Никогда не поздно установить новую цель или устремиться к новой мечте, – Клайв Льюис.

Поддержание мотивации на должном уровне – сложный процесс, требующий ежедневной работы сразу по нескольким направлениям. Не стоит сражаться с самим собой. Напротив, нужно прислушиваться к собственным потребностям и выбирать эффективные методы поддержания мотивации, подходящие под ваш темперамент.

Если вы по-настоящему любите покер, то ни одна преграда не устоит перед вашим напором!