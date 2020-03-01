Можно составлять планы на лето: окончательное расписание WSOP

51-я в истории World Series of Poker состоится с 26-го мая по 14-е июля этого года. В программе форума 87 живых и 14 онлайн турниров.

Организаторы WSOP обнародовали финальный календарь события, которое состоится в Лас-Вегасе. Теперь уж точно можно сказать, что самым дешевым браслетным турниром будут соревнования с бай-ином 400 долларов (24-25 июня). Самый дорогой турнир, за победу в котором дают браслет — Super High Roller. 250 тысяч долларов за вход.

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Не забыли организаторы и о простых фанатах покера. В первую очередь для них будут бюджетные соревнования с бай-ином 75 долларов.

Напомним, Главное Событие WSOP будет транслировать канал ESPN.



WSOP на ESPN. Фото: CardsChat

Также отметим, кое-кто считает, что из-за эпидемии коронавируса World Series of Poker могут перенести.

В прошлом году юбилейная 50-ая в истории WSOP установила рекорд по общему количеству входов в соревнование – почти 190 тысяч. Это позволило разыграть суммарно более 293 миллиона долларов призовых!