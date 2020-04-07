Мужчина с силиконовой грудью и 20 дней в темноте: невероятные пари покеристов

Покеристы, как известно, люди азартные. Любимой игры им часто бывает мало, поэтому приходится придумывать развлечения и, поверьте, фантазии им не хватает. Перед вами пятерка невероятных казалось бы пари покеристов.

20 дней в темноте

Все началось с невинного разговора между покеристом Рори Янгом и его другом Ричем Алати. Ребята задумались сколько времени человек может провести наедине в маленьком пространстве без света. Дело заявил, что дней 30, Рори был убежден, что значительно меньше. Пари было не избежать.

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На кон поставили всего 100 000 долларов. Чтобы их получить Рич Алати должен был один провести 30 дней в небольшой ванной комнате, лишенный любого источника света. Чтобы исключить жульничество, за Ричем велось круглосуточное видео-наблюдение. Единственная поблажка – Алати мог заказать любую еду. Через 20 дней Рори Янг решил выяснить, как чувствует себя товарищ и понял, что у того нет ни малейших проблем и он легко продержится еще 10 дней. Поэтому Янг решил договориться и остановить пари на отметке в 20 дней, заплатив вместо 100 000 долларов "только" 62 400. На том и разошлись.



Рич Алати в своей "тюрьме"

Минус 22 килограмма, плюс 2 000 000 долларов ... почти

В 2010 году Тед Форест поспорил со знаменитым Майком "The Mouth" Матусовым, что сможет сбросить 22 килограмма за несколько месяцев. В случае поражения, Тед должен был отдать только 100 000 долларов, а вот Майк настолько не верил в успех коллеги, что поставил на кон 2 миллиона долларов. На старте пари Форест весил 85 килограммов, поэтому цель была 63 кг. Тед взялся за дело не на шутку. В тренажерном зале он проводил по 6 часов и каждый день проходил по 25 километров. В итоге Форест таки достиг своей цели. Впоследствии он, правда, признался, что Матусов так и не выполнил своих обязательств полностью. Вместо двух миллионов Тед получил за свои старания только 75 тысяч долларов.



Тед Форест "до" и "после"

Гонки с конем

Легендарный покерист, член зала славы Амарилло Слим был известным почитателем пари. Однажды он поставил на то, что сможет обогнать лошадь на дистанции 100 ярдов (91 метр). За собой он оставил право выбора маршрута гонки. Соревноваться пришлось на узкой дорожке 50 ярдов в одну сторону и 50 – в другую. Пока лошадь с наездником разворачивались, Слим уже преодолел дистанцию. Похожим способом Амарилло дважды побеждал профессиональных теннисистов в их игре. Правда "ракетки" выбирал покерист. Однажды это оказались сковородки, а другой – бутылки. Обеими сам Слим перед этим успел хорошо потренироваться, благодаря чему и побеждал профессионалов.

Плавание с акулами

Эта история случилась с колумбийским покеристом Фредди Торресом.

Однажды утром на Карибах я шел в бассейн с друзьями с намерением позагорать. Мы проходили мимо искусственного залива с акулами и один из друзей сказал мне: "Если я дам тебе 1000 долларов, ты прыгнешь туда?" Я посмотрел в аквариум, снял футболку и приготовился к прыжку.

Фредди честно заработал свои деньги, а вы бы рискнули жизнью за тысячу долларов?

Мужчина с силиконовой грудью

И, наконец, победитель нашего рейтинга Брайан Зембик – азартный игрок, а заодно фокусник. Он поспорил с одним из своих друзей на 100 000 долларов ... что вставит себе силиконовые импланты в грудь!!! Сказал – сделал. Деньги на операцию (5000 долларов) Зембик, к слову, выиграл в нарды. По условиям пари, чтобы получить 100 000 долларов Брайан должен был не только вставить себе силиконовую грудь, но и проходить с ней по крайней мере год. Однако, Брайан прожил с такой "обновкой" 20 лет.

Даже этим невероятные пари между покеристами не ограничиваются. Поэтому в будущем мы обязательно продолжим эту подборку!