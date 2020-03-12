На PokerMatch подарят билеты на турнир с призовым фондом 1 000 000 гривен

Стать участником Главного события большой онлайн-серии Turbo PONT можно будет бесплатно, если выполнить условия специальной акции.

В крупнейшем украинском покер-руме PokerMatch продолжается ожесточенная борьба за призы крутой онлайн-серии Turbo PONT с общим гарантированным призовым фондом 5 000 000 гривен! В 58 титульных турнирах серии участники должны показать свои лучшие покерные навыки, ведь правила не предусматривают ребаев и аддонов, а те, кто зарегистрируется в турнир до его начала, получат стартовый стек, на 25% больше стандартного.

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Серия еще не приблизилась к своему экватору, а многие покеристы уже стали обладателями пятизначных призовых.

Организаторы Turbo PONT решили предоставить дополнительные возможности для каждого из своих игроков, подарив билеты на Главное событие серии с гарантией 1 000 000 гривен, которое состоится 22 марта! Для этого следует выполнить условия специальной акции, которая продлится с 00:00 13 марта до 19:00 22 марта по Киеву. Тем, кто хочет получить билет нужно сгенерировать 5 500 гривен рейка в любых играх и дисциплинах на PokerMatch (кэш, турниры, Windfall или SnG). Внимание! Для участия в акции нужно зайти в раздел "Акции" в лобби и нажать кнопку "Принять участие" в разделе Free Ticket to PONT Main Event.

К главному покерному событию марта осталось совсем немного времени, поэтому не упустите свой шанс!

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