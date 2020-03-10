На PokerMatch раздадут 500 000 гривен в турнирах Cash Booster

Приятная новость для поклонников турнирного покера! Украинский покер-рум PokerMatch анонсировал два крутых турнира 250k Cash Booster Promo с общим призовым фондом 500 000 гривен.

Старт турниров запланирован на 18 и 25 марта в 21:00 по Киеву. Именно в это время игроки имеют возможность попасть за буст-столы Cash Booster Promo, разделить между собой призовой фонд и получить дополнительные награды за выбивание соперников, так как игра будет происходить в формате прогрессивного нокаута. Рейк в турнирах взиматься не будет!

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PokerMatch традиционно предлагает альтернативные возможности для тех, кто желает принять участие в событиях, но не хочет вносить бай-ин в размере 2 500 гривен. Уже с 11 марта игроки получат три дополнительные опции, чтобы попасть в турнир.

Квалификационная рейк-гонка

Для того чтобы стать владельцем одного из 96 турнирных билетов, надо быть победителем недельной рейк-гонки для кеш-игроков за буст-столами Безлимитного Холдема на лимитах от 0.01/0.02 гривны. Первая гонка начнется 11 марта в 00:00 по киевскому времени и закончится 18 марта в 19:59. Количество призеров зависит от лимита, на котором вы играете.

Stage-турниры

Получить билет на Cash Booster Promo можно также с помощью отборочных stage-турниров в формате Сит-энд-Гоу. Борьба начнется с 1/16 финала со стартовым взносом в размере 6.25 грн, а победителя финальной стадии ждет билет в целевой турнир. Изюминкой stage-турниров является возможность стартовать с любого этапа, поэтому игроки могут равномерно распределять свои силы.

Отборочные сателлиты

Не обойдется и без традиционных способов отбора. Начиная с 11 марта на PokerMatch ежедневно будет происходить один сателлит в турнир 250k Cash Booster Promo с бай-ином 250 гривен. Гарантия — 2 билета по 2 500 гривен.

Найти полный перечень условий можно на странице Cash Booster Promo на PokerMatch.

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