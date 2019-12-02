На PokerMatch разыграли 17 000 000 гривен в серии турниров

В течение ноября призовые получили более 4 500 участников, а рекордную сумму – почти четверть миллиона гривен – заработал игрок с ником silencio

На PokerMatch завершилась самая крупная в Украине онлайн-серия турниров PONT, в которой общий призовой фонд составил почти 17 000 000 гривен!

С 28 октября по 30 ноября в рамках серии прошли 43 титульных турнира по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру с гарантиями до 1 500 000 гривен. В целом в турниры серии сделано было 37 989 входов! 4 501 игрок попал в призовые зоны и пополнил свой банкролл на серьезные суммы.

30 ноября последний чемпионский кубок серии разыграли участники Главного события. Main Event собрал более чем 3 700 участников, а лучшим в 14-часовом марафоне стал игрок с ником silencio, который получил за победу 247 500 гривен и установил новый рекорд. Столько за один турнир на PokerMatch еще никто не выигрывал!

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Отметим и других победителей миллионников. Эксклюзивные чемпионские кубки получат игроки solyanik, mfkill, halk7 и smarty7. Поздравляем!

Сразу четыре чемпионские медали отправятся к игроку с ником bezpaniki, который отметился и в турнирах по Холдему, и в турнирах по Омахе. Три трофея в течение серии выиграл игрок mfkill. Отличный результат!

Турнирный марафон Iron Man на PokerMatch продолжается! В воскресенье там стартовала новая серия Winter Poker Cup, в которой будет разыграно еще больше призовых. Теперь по субботам игроков ожидают турниры с фантастической гарантией 2 000 000 гривен и, конечно же, ежедневные соревнования в различных покерных дисциплинах.