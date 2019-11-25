На PokerMatch разыграют 15 000 000 гривен в суперсерии турниров

Титульные турниры серии Winter Poker Cup будут проходить каждый день, а по субботам покеристов ждут гарантии в 2 000 000 гривен

В первый день зимы, 1 декабря, в популярном украинском покер-руме PokerMatch стартует крупная серия онлайн-турниров Winter Poker Cup с гарантированным призовым фондом более 15 000 000 гривен!

В декабре всех покеристов ежедневно ждут титульные турниры по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру с неизменным бай-ином 220 гривен, что позволит сразиться за крупные призовые не только опытным профессионалам, но и начинающим спортсменам.

В ежедневных титульных турнирах гарантированный призовой фонд составит от 50 000 до 500 000 гривен. А по субботам в супертурнирах Winter Grand вы сможете побороться за рекордные для украинского онлайна призовые — 2 000 000 гривен! Таких крупных событий в истории Украины ещё не бывало, и у вас есть отличный шанс вписать своё имя в новейшую историю отечественного покера!

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Победителей субботних турниров кроме шестизначных сумм призовых ждут стильные именные кубки, а чемпионы других титульных турниров получат памятные медали.

Кроме того, до конца декабря все желающие могут принять участие в гонке для турнирных игроков "Путь на WSOP". Пятеро лучших покеристов в этом лидерборде получат пакеты на престижную серию WSOP Europe в Розвадове стоимостью 5 000 евро каждый, и билеты в Главное событие серии с гарантией 1 000 000 евро!

Все детали серии и акции "Путь на WSOP" читайте на официальном сайте PokerMatch.