На PokerMatch состоится бесплатный турнир со звездами покера

25 декабря все желающие смогут посоревноваться за 30 тысяч гривен призового фонда и получить специальные награды.

На Рождество популярный украинский покер-рум PokerMatch приготовил подарок для всех покеристов. 25 декабря в 20:00 начнется праздничный турнир-фриролл PokerMatch Team Hun с гарантированным призовым фондом 30 тысяч гривен!

В турнире примут участие все амбасадоры и стримеры PokerMatch. Вы сможете попасть за один стол и проверить свое мастерство в игре с Ольгой Ермольчевой, Евгением Качаловым и Алексеем Дурневым. А если вам удастся выбить кого-то из PokerMatch Pro, то вы сразу получите тысячу гривен на свой счет.

Кроме того, дополнительные призы в размере 500 гривен получат игроки, которые смогут выбить из турнира одного из семи стримеров PokerMatch!

Поэтому охота на звезд обещает быть захватывающей!

Попасть в турнир смогут все желающие. Специальный пароль для этого фриролла будет опубликован в сообществах PokerMatch (Facebook, Instagram, Telegram) за 2 часа до начала турнира.

PokerMatch желает вам веселого Рождества и успешной игры!