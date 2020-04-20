На PokerMatch стартовал отбор на суперсерию хайроллеров

С 1 по 3 мая, на PokerMatch состоится серия хайроллеров с общим гарантированным призовым фондом 2 500 000 гривен! Программа серии содержит 10 турниров с гарантиями до 1 000 000 гривен и выиграть пакеты для участия в ней можно прямо сейчас!

Все турниры PKO High Roller Series пройдут в формате прогрессивного нокаута, с ре-энтри. Исключение будет сделано только для топового турнира PokerMatch Million, который состоится 2 мая в своем классическом формате без нокаутов. Все чемпионы получат эксклюзивные кубки!

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Игроки могут попасть в турниры серии напрямую, а могут выиграть пакеты участника в быстрых турнирах Windfall и рейк-гонке за кэш-столами Холдема и Омахи. Также отобраться на турнир хайроллеров можно будет в сателлитах, которые стартуют с фрироллов.

Кроме того, побороться за место в серии смогут все игроки, которые до 30 апреля сделают депозит от 2 500 гривен с промокодом HRO5.

Все детали розыгрыша пакетов и полное расписание турниров серии вы можете узнать на официальном сайте PokerMatch.

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