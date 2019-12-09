На PokerMatch сыграли крупнейший онлайн-турнир в истории Украины

За призовой фонд в 2 000 000 гривен соревновались больше 5 000 претендентов, а чемпион получил более 200 000 гривен призовых

7 декабря 2019 года войдет в историю украинского покера. В прошлую субботу на PokerMatch прошел самый большой и наиболее массовый турнир для отечественного онлайна.

Как рассказали в компании, в турнире Winter Grand с гарантией 2 000 000 гривен и бай-ином 220 гривен было сделано 5 143 входа! Сразу 750 спортсменов попали в призовую зону, самые успешные из них получили свыше 100 000 гривен призовых. А чемпионом первого в истории Украины турнира такого калибра стал игрок с ником kirealdeee.

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После 14 часов борьбы пятеро оставшихся в игре игроков заключили сделку. По ее итогам kirealdeee получил 201 023 гривны призовых и эксклюзивный чемпионский кубок акции Iron Man и серии Winter Poker Cup.

Вот как распределились призовые за финальным столом супертурнира:

1. kirealdee – 201 023 грн

2. docent1223 – 147 393 грн

3. xen1tron – 138 391 грн

4. sergey_kom07 – 126 210 грн

5. panda77 – 126 180 грн

6. jukapolk – 55 000 грн

7. polupanenko – 40 000 грн

8. vintoz – 30 000 грн

9. imbahighjump – 20 000 грн

Поздравляем победителя и призеров рекордного Winter Grand!

Напоминаем, что турниры с гарантией 2 000 000 гривен проходят на PokerMatch в декабре каждую субботу. Новые супер-призы и рекорды ждут вас 14, 21 и 28 декабря!

Кроме того, в рамках серии Winter Poker Cup ежедневно проходят титульные турниры по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру с гарантированным призовым фондом в 500 000 гривен.

А самых успешных игроков ждут дополнительные призовые в акции "Турниромания" и 5 пакетов на этап серии WSOP Circuit 2020 в Розвадове. Детали – на официальном сайте PokerMatch.