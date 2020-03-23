На покерной онлайн-серии в Украине разыграли более 10 миллионов гривен

В крупнейшем украинском покер-руме PokerMatch завершилась грандиозная серия Turbo PONT, которая стала одной из самых массовых в истории украинского онлайна. Быстрая структура, крутые призовые и дополнительные акции пришлись по душе многим игрокам, поэтому каждый из ивентов состоялся с аншлагом.

В итоге 58 титульных турниров серии собрали более 19 600 входов, а гарантированный призовой фонд игроки превысили вдвое до 10 000 000 гривен. И это учитывая дополнительные акции, в которых также были разыграны сотни тысяч гривен!

Самые главные события в серии разворачивались в воскресенье, поскольку именно тогда покеристы определили чемпионов двух топовых турниров — Mini Main Event и Main Event.

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Победу в первом из них одержал игрок с ником uhhmee44, который получил 82 250 гривен призовых. В число участников финального стола также попала амбассадор PokerMatch Ольга "Mangusta" Ермольчева, которая финишировала на 9 месте.

Что же до главного турнира серии с гарантией 1 000 000 гривен, то в нем доминировал Стас "shrekpoker91" Галатенко, который обыграл сильнейших соперников и забрал чемпионский кубок и 144 622 гривны призовых! Кстати, shrekpoker91 стал единственным игроком, который сумел завоевать шесть кубков серии Turbo PONT, далеко опередив по этому показателю других соперников. Отличный результат!

Еще восемь спортсменов оформили чемпионский дубль, выиграв по два турнира в течение серии. Полный список победителей титульных турниров серии – здесь.



PokerMatch Million. Фото: PokerMatch

Рекордный турнир PokerMatch Million

Также в субботу, 21 марта, поклонники покера встретились на PokerMatch за столами престижного турнира PokerMatch Million, призовой фонд которого составил рекордные для этого года 1 072 000 гривен.

По традиции, игроки бились за каждый блайнд, ведь по правилам участники имели право лишь на 4 повторных попытки попасть в зону выплат. Всего призы получили 150 игроков.

Финалка обошлась без сделок, а звание чемпиона оформил украинский игрок с ником kitra1. В хедз-апе он одержал эпическую победу над опытным vasiachiki и стал владельцем 225 120 гривен призовых!

Амбассадор PokerMatch Ольга Ермольчева и стримерка Светлана "Svetarik" также достигли неплохих результатов и попали в список призеров.

Следующий PokerMatch Million ждет вас 4 апреля. Присоединяйтесь и выигрывайте!