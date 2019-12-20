На выходных в покерных турнирах на PokerMatch разыграют миллионы гривен

В популярном онлайн покер-руме PokerMatch идет борьба за огромные призовые.

Уже в ближайшие выходные на онлайн-платформе в титульных турнирах серии Winter Poker Cup гарантированно разыграют более 2 500 000 гривен! Достойный стимул побороться в турнирах по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому Покеру и заработать себе замечательные подарки под Новый год!

В субботу, 21 декабря, в 20:00 приглашаем всех спортсменов побороться за гарантированные 2 000 000 гривен в супертурнире Winter Grand! В декабре призерами этого турнира стали уже 1 300 игроков, а чемпионы первых двух событий – kirealdeee и kostenberg – заработали более 200 000 гривен! Время и вам показать свое мастерство и составить им компанию!

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Бай-ин в турнир Winter Grand – всего 220 гривен. При этом, попасть в этот турнир игроки могут, пройдя один из отборочных сателлитов с бай-инами от 1 гривны.

Марафон крутых турниров на PokerMatch продолжится в воскресенье, 22 декабря, в 20:00. Именно тогда начнется турнир WPC-22 с гарантией 500 000 гривен, который также пользуется большой популярностью и среди профессионалов, и среди любителей.

А еще, в эти выходные вы сможете побороться за чемпионские медали PokerMatch в турнирах по Китайскому Покеру и Омахе.