На WSOP устроят общий зачет турниров за полторы тысячи долларов

Организаторы World Series of Poker решили сделать нововведение. В этом году соревнования с входом полторы тысячи долларов будут иметь отдельный общий зачет.

Такие ивенты являются не просто неотъемлемой частью WSOP. Они стали самыми ожидаемыми для значительного количества покеристов. Игроки рассматривают турниры с бай-ином в полторы тысячи долларов как возможность принять участие в дорогом событии. И соответственно получить возможность сорвать солидный куш. При том же входной билет за полторы тысячи долларов может себе позволить большое количество участников. Соревнования по такой цене за вход чрезвычайно популярны. Это такая возможность простым смертным, не звездам, сыграть турнир по довольно высоким лимитам.

Читайте также: Главное покерное событие года могут отменить из-за коронавируса

Организаторы отреагировали на популярность этих ивентов. Поэтому вполне логично решили выделить их. Сделав общую таблицу турниров за полторы тысячи долларов. Таких соревнований Серии будет 25. Отметим, что пока точно не сообщают какие именно ивенты будут входить в зачет. Ведь анонсируют, что несколько турниров будут формировать отдельную таблицу. Победители и призеры зачетов, конечно, получат дополнительные призы. Какие именно — расскажут уже перед началом WSOP.



WSOP. Фото: Somuchpoker

Изюминкой соревнований будет то, что в них запретят заходить множество раз. В 11 событиях разрешат только один повторный вход. Остальные – состоятся в формате фризаут.

Напомним, World Series of Poker стартует 26 мая.