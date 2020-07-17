В этом году, из-за пандемии коронавируса, Мировая серия покера (WSOP) вынуждена была перебраться в онлайн. Там она, конечно, потеряла значительную часть своего феерического лоска и размаха. Однако, в ожидании возвращения привычного формата этого грандиозного действа, нам ничего не мешает вспомнить и снова пережить знаковые события в истории WSOP и его героев.

Ровно 10 лет назад – 17 июля 2010 года, после двух недель баталий, определились участники финального стола Main Event WSOP. Чип-лидером в этой стадии стал канадец Джонатан Дюамель.

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На тот момент Дюамель уже был профессиональным игроком в покер, хотя первой его работой был сбор клубники. Чтобы научить сына ценить деньги, родители отправили его на такую подработку уже в 13 лет. После школы Джонатан планировал поступать в университет, но увлекся покером и это определило его будущее.

В 2010 еще до Main Event канадец успел дважды попасть в призы WSOP, но настоящий успех ждал его именно в Главном Событии. Пожалуй, ключевая для Дюамеля раздача случилась когда в игре оставалось 15 покеристов. Его J-J противостояли А-А Мэтта Аффлека:

"Переехав" Аффлека на ривере Дюамель стал чип-лидером турнира и реализовал это преимущество через несколько месяцев на финальном столе. В хедз-апе он победил Джона Рейснера, стал первым канадцем, который выиграл ME WSOP и сорвал впечатляющий куш в почти 9 000 000 долларов:

Почти сразу после этого Джонатан, правда испытал на себе и темную сторону славы. В его дом ворвались воры, которые связали и избили Дюамеля, забрали деньги и чемпионский браслет WSOP. Впрочем, сам покерист признавался, что не слишком пострадал в том инциденте. Грабителей вскоре задержали, а часть украденного удалось вернуть. Правда, это не касается браслета WSOP. Его нашли через два месяца на улицах Монреаля, но трофей был настолько поврежден, что уже не подлежал восстановлению.

Джонатан Дюамель не расстроился, а взамен выиграл еще несколько браслетов. Сейчас канадец – трехкратный чемпион WSOP, а его карьерные выигрыши в живых турнирах достигли уже 18 миллионов долларов и, вероятно, это еще далеко не предел.