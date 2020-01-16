Не покером единым: мастер-класс обогащения от Леона Цукерника

Владелец казино в Развадове и большой ценитель покера разорил конкурентов из Casino Seefeld. Леон Цукерник выиграл более 1,5 миллиона долларов, сорвав джек-пот в слотах.

Развлечься на "одноруких бандитах" чешский бизнесмен решил после неудачи в покерном турнире хайроллеров в рамках серии Casinos Austria Poker Tour. В конце концов, пусть и не за покерным столом, Цукерник получил один из наиболее солидных выигрышей в карьере.

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Впрочем, кроме собственно бизнеса, более прибыльным для Леона Цукерника остается покер. В "живых турнирах" чешский богач выиграл призовыми почти 5 миллионов долларов.