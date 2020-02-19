Не спится ночью – зарабатывайте покером

20 февраля на PokerMatch стартует интересная акция "Короли ночи" для тех, кто предпочитает игру в покер ночью. В ней разыграют 10 тысяч гривен призовых каждые сутки.

Как известно, ночь - идеальное время для успешной игры онлайн! Ничто не отвлекает от главного и можно полностью сосредоточиться на покере.

С 20 февраля у всех игроков популярного покерного рума PokerMatch появится стимул не ложиться спать дольше! В новой акции "Короли ночи" ежесуточно будут раздавать по 10 тысяч гривен. Их получат игроки, которые с 03:00 до 09:00 по киевскому времени соберут лучшие комбинации за кешевыми буст-столами Безлимитного холдема.

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В призовую зону попадут 20 игроков! Минимальный приз составит 100 гривен, а победитель лидерборда пополнит свой счет на 2500 гривен, получив звание "Короля ночи"!

Детали акции читайте на официальном сайте PokerMatch.

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