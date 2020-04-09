Недетские страсти: конфликты за покерным столом – видео

По большей части покеристы – люди взвешенные и сосредоточенные. Именно полная концентрация и контроль эмоций позволяют профессионалам быть таким успешными. Впрочем, когда на кону десятки, сотни тысяч, а то и миллионы долларов, сохранить выдержку удается не всем. Перед вами несколько случаев, когда конфликты за покерным столом чуть не дошли до кулаков.

МАТУСОВ VS ШЕЙХАН

Main Event WSOP 2005. Неписаное правило живого покера – никоим образом не комментировать раздачу, в которой не принимаешь участия. Плюнуть на него решил Шон Шейхан.

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Сбросив карты на префлопе, он впоследствии очень буйно отреагировал на выход флопа, дав тем самым понять, что у него были карты, которые хорошо в него попадали. Этого не стерпел Майк Матусов, который еще оставался в игре. Между оппонентами начался горячий спор, завершившийся 10-минутным баном для обоих. Матусов, впрочем, отомстил. Именно он выбил Шейхана из турнира, а сам вышел за финальный стол.

МАТУСОВ VS ДИБ

И снова в главной роли Майк Матусов. На этот раз во время дорогой кэш-игры с ним невежливо обошелся обладатель четырех браслетов WSOP (у самого Матусова столько же) Шон Диб. Шон прибегнул к приему, за который в менее престижных заведениях можно сразу получить несколько тумаков – слоурол. Попав в каре пятерок на флопе, Диб получил ол-ин от Матусова с JJ и разыграл целый спектакль, якобы не желая делать колл. Большинство игроков за столом осудили Шона, а Майк, не подбирая слов, пообещал, что после следующего такого поступка он просто заедет Дибу в зубы.

СИВЕР VS КЕЙТС

Здесь чуть не подрались один из лучших турнирных игроков Скотт Сивер (23 млн выигрышей) и топовый онлайн-профи Даниэль Кейтс. Последний во время дорогой кэш-игры несколько раз подряд делал свой ход вне очереди. Сивер прямо обвинил оппонента в том, что тот жульничает. Далее ребята слов не выбирали…

ХЕЛЬМУТ VS ДВАН

О Филе Хельмуте, конечно, можно сделать отдельную подборку скандалов. Обычно он срывает злость на любителях, которые, по его мнению, не достойны сидеть с ним за одним столом. Впрочем, в 2008-м досталось другому профессионалу Тому Двану. Во время хедз-ап чемпионата дуэль Хельмута и Двана длилась всего три раздачи. Том поставил ол-ин с 1010, на что получил молниеносный кол от АА Фила. На терне вышла 10 и турнир для Хельмута закончился. Стол он, впрочем, не покинул, пока не рассказал все, что думает о покерных навыках Двана, или точнее их отсутствии.