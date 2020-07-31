Один из самых лучших конфликтов современного покера, очевидно, все-таки подойдет к логическому завершению.

Мы уже рассказывали вам о возможности покерной дуэли между обладателем 6-ти браслетов WSOP Даниэлем Негреану и Дагом Полком, у которого таких браслетов 3. Парни давно не любят друг друга и за несколько лет с обеих сторон было много обид, троллинга и разной грязи.

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Конфликт казалось бы иссяк когда Полк решил завершить карьеру, но старые обиды не дают покоя. Даг заявил, что готов вернуться в покер ради дуэли с Негреану и после коротких переговоров Даниэль таки дал свое согласие на это противостояние.

Хотя соперники еще продолжают обсуждать детали, с основными моментами противостояния они уже определились:

Будут играть только в Безлимитный Холдем

Одновременно 2 стола

Блайнды 200/400 долларов

25 000 раздач

Конкретная дата еще не ясна, но поединок состоится точно не раньше осени. Ведь пока, Негреану активно занят участием в WSOP Online. Букмекеры, к слову, уже принимают ставки на победителя дуэли и фаворитом считают Полка - коэффициент на его успех 1,42. На победу Негреану предлагают 2,95.