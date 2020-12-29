Негреану побеждает: директор WPT признал ошибкой популяризацию ре-энтри

Исполнительный директор World Poker Tour Мэтт Сэвэдж на своей странице в социальной сети официально согласился, что побуждение игроков к многократным входам в турниры имело негативные последствия для соревновательной составляющей спортивного покера.

Такое заявление Сэвэдж сделал в том числе и под давлением Даниэля Негреану. Напомним, звездный канадец объявил войну ре-энтри.

В конце концов, впоследствии Даниэль признал, что немного погорячился. Играть без ре-энтри — слишком большая фора для соперников. Поэтому Негреану решил просто бороться с многократными входами, но и сам их пока использовать.

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Ярые дискуссии по ре-энтри разгорелись недавно. Когда американец Алекс Фоксен выиграл более 1,5 миллиона долларов, триумфировав в турнире WPT Five Diamond. Тогда Алекс в течении соревнований сделал пять входов. Отметим, что Даниэль Негреану в этом же турнире сделал два входа.



Алекс Фоксен. Фото: WPT

С одной стороны большое количество повторных входов может сильно увеличить призовой фонд. С другой — игроки с более глубоким банкроллом имеют преимущество, ведь могут многократно возобновляться.

Поэтому дискуссия на тему ре-энтри продолжается. Вероятно, количество таких турниров уменьшат, но полностью запрещать неоднократные входы не будут.