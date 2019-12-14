Неймар после завершения футбольной карьеры попробует себя в другом виде спорта

Звездный форвард сборной Бразилии и клуба ПСЖ Неймар признался, что после завершения профессиональной карьеры футболиста планирует заниматься покером.

Неймар — один из самых известных фанов этой интеллектуальной игры среди футболистов со звездным статусом. Более того, бразилец не только любит, но и умеет играть в покер.

Это он доказал на турнире в родной Бразилии. Зализывая раны после фиаско на домашнем чемпионате мира-2018, Неймар записался на покерные соревнования — High Roller BSOP.

Из 228 участников звездный футболист "дожил" до финального стола. И в итоге вылетел на почетной шестой строчке. Неймар выиграл 21 тысячу долларов.



Неймар. Фото: reuters

Также бразилец не скрывает, что регулярно играет в онлайн покер. Особенно в период отпуска или травм, когда львиная часть времени уходит на футбол.

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Неймар близко дружит с известным бразильским покеристом Андре Аккари. Именно он, к слову, подтвердил прессе, что футболист планирует профессионально заниматься покером. По словам Аккара, у Неймара есть все задатки классного покериста. Он постоянно улучшает уровень своей игры. И главное чрезвычайно кайфует от процесса.