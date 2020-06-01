В июле крупнейший украинский рум PokerMatch будет отмечать четырехлетие со дня своего открытия. В честь этого торжественного события рум подготовил для своих игроков невероятный турнир с гарантией 4 000 000 гривен!

Чемпион Happy Birthday PokerMatch станет богаче на 1 000 000 гривен, но главной изюминкой события является полное отсутствие стартового взноса! Стать участником грандиозного турнира можно только с помощью специальной акции, которая стартовала 1 июня, или беспроигрышных сателлитов. Все подробности можно узнать на официальной странице покер-рума.

Первый способ – участие в акции "Шанс на миллион", по правилам которой участники должны играть рейковые раздачи и получать за них фишки для участия в турнире. Игроки, которые сгенерируют 500 или больше гривен рейка, автоматически попадут в супертурнир Happy Birthday PokerMatch!

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Для тех, кто не имеет возможности зарабатывать фишки, доступны специальные беспроигрышные сателлиты. Играть в них не придется! 21 июля до 19:30 игроки смогут зарегистрироваться в одном из доступных сателлитов и уже через несколько минут получить билет на праздничный турнир!

Это будет грандиозное событие в истории отечественного покера. Празднуйте День рождения PokerMatch и зарабатывайте крутые призовые!

Регистрируйтесь на PokerMatch, получите мгновенно до 2 500 грн на свой счет и станьте частью праздника украинского покера! Удачи!

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