Мэр Атлантик-Сити сообщил, что губернатор штата Фил Мерфи позволит работать игровым заведениям с четвертого июля.

Мерфи одним из первых в стране отправил покеристов на карантин, закрыв казино еще 16-го марта. Возобновить работу столь важной для экономики региона сферы губернатор позволит через месяц после того, как были открыты казино в Лас-Вегасе.

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Хотя официально об этом решении Фил Мерфи еще не объявлял, сомнений, что в начале июля в Нью-Джерси разрешат играть в офлайн покер почти нет. Из карантина уже вышли, или же вот-вот выйдут все конкуренты. Поэтому медлить дальше просто нельзя.

Атлантик-Сити является вторым крупнейшим центром игорного бизнеса в стране. Девять крупных казино этого города несут значительные финансовые убытки из-за простоя. Поэтому на День независимости США, четвертого июля, заработают казино во всех точках страны.