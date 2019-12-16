Новогодние акции онлайн: как заработать покером деньги под елку

На PokerMatch в разгаре праздничные акции, в которых игроки могут зарабатывать призовые, выполняя простые задания. Великолепный шанс подарить себе хорошее настроение в конце года

В понедельник, 16 декабря, в популярном покер-руме PokerMatch началась акция "Счастливые пары", призовой фонд которого составил 1 000 000 гривен.

Выиграть свою часть от большого призового фонда может любой игрок. Для этого достаточно играть за кэшевыми буст-столами в Безлимитный Холдем на лимитах от 1/2 гривны и собрать комбинацию со счастливой парой дня. Со временем дойти с ней как минимум до флопа и гарантировано и мгновенно получить призовые на свой счет!

Читайте также: Как получить бонус при регистрации в PokerMatch и какой выбрать: полезные советы

Минимальный приз – 5 гривен за карманную пару, а если игроку удастся собрать каре, он пополнит свой счет на 1 000 гривен.

Счастливые пары будут меняться каждый день. Детальные условия акции и расклад счастливых пар по датам смотрите на официальном сайте PokerMatch.

Также игроки PokerMatch могут посоревноваться в праздничной акции "Новогодний миллион". До 30 декабря в этой акции вам нужно играть с кэш-столами в Безлимитный Холдем или Омаху и набирать очки. Накануне Нового года по 15 игроков из каждой из шести групп гонки получат большие призовые под елку.