Новые герои онлайн-серии Turbo PONT: кто заработал тысячи гривен в выходные

В крупнейшем украинском руме PokerMatch длится крутая онлайн-серия Turbo PONT с гарантированным призовым фондом более 5 000 000 гривен.

Серия перешла свой экватор, и игроки продолжают ожесточенную борьбу, ведь впереди остаются Mini Main Event с гарантией 350 000 гривен и Главное событие серии с гарантией 1 000 000 гривен! Оба события стартуют в воскресенье, а до этого ежедневно будут происходить соревнования по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру.

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Минувший уикенд запомнился несколькими интересными моментами, поскольку сразу четверо игроков стали двукратными чемпионами Turbo PONT. По две награды в свою копилку положили игроки kamrad, vovan1977, jagazzz25 и ava, а Стас "shrekpoker91" выиграл два трофея в пятницу 13-го и уже имеет четыре золотые фишки в своей коллекции трофеев серии! Отличный результат!

Стоит также отметить великолепную игру xerbydj, который обыграл множество серьезных соперников в крупнейшем турнире выходных Turbo PONT-32. Всего за один вечер игрок заработал почти 60 000 гривен! Проявил свое мастерство и стример PokerMatch игр "netigor", победивший в нокаут-турнире по Китайскому покеру.

Серия продолжится до 22 марта включительно. Так что у всех игроков есть ещеотличные шансы, чтобы победить и заработать солидные призовые.

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