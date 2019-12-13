Объявили даты проведения главных событий WSOP в 2020 году

Самый большой фестиваль покера в мире пройдет с 27 мая по 15 июля следующего года.

Первым "браслетным" соревнованием фестиваля станет BIG50. Он стартует 29 мая. Это турнир по безлимитному холдену. Вход — 500 долларов. В 2019 году здесь установили рекорд оффлайн турниров — более 28 тысяч входов.

Main Event стартует первого июля. Финальный стол главного события запланировали на 12-14 июля. Трансляторами соревнования будут каналы ESPN1 и ESPN2.



WSOP. Фото: flushdraw

А 18 июня состоится турнир среди сеньоров — покеристов в возрасте от 50 лет. Вход будет стоить тысячу долларов. Победителя определят 21 числа.

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Точные даты других соревнований Casino Employees, Millionaire Maker, Ladies Event, Heads-up Championship and The Poker Players Championship пока что не утвердили.