Обладательница "Золотого глобуса" сыграет в фильме о Филе Айви

Американская актриса и певица Нора Лам, более известная по псевдониму Аквафина, согласилась сыграть главную роль в фильме, который раскроет детали аферы популярного покериста Фила Айви и мошенницы Чен Инь Сан. Собственно роль последней и досталась Норе.

Еще в 2012 году Айви и Чен Инь Сан смогли выиграть около 10 миллионов долларов в игру баккара в американском казино Borgata. Однако сделали они это благодаря заводскому браку партии карт компании "Gemaco". Рисунок на обратной стороне карт во многих колодах оказался не симметричным, что позволяло аферистам различать закрытые карты.

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Представители казино подали в суд, в том числе и на Айви, и выиграли дело уже в нескольких инстанциях. Покерист, правда, пока так и не вернул выигранные деньги. Теперь вот об этой истории снимут фильм. Основой сценария станет статья Майкла Каплана "Машина баккары", где в деталях описаны эта и еще несколько афер Чен Инь Сан.



Фил Айви и Чен Инь Сан / фото: Gavin Rodgers

Нора Лам, которой досталась главная роль, уже имеет опыт работы в подобной тематике. Она снималась в фильме "8 подруг Оушена". В этом же году американка получила престижную награду "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль в комедии или мюзикле" за фильм "Прощание". Имя актера, который сыграет роль Фила Айви пока не назвали.