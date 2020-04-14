Один против целой банды: Фил Гальфонд вступил в еще одну покерную битву

Американский покерный профи Фил Гальфонд продолжает эпатировать за покерными столами в онлайне. Не успели успокоиться страсти после его безумной победы в схватке с игроком "VeniVidi1993", как Гальфонд принял вызов от миллионера Билла Перкинса.

В предыдущем челендже Гальфонд сумел повернуть чашу весов в свою сторону, проигрывая почти миллион евро. Покерная кэш-дуэль против "VeniVidi1993", которая разворачивалась по голливудскому сценарию, принесла Филу чуть больше 100 тысяч прибыли. Американец, впрочем, не собирается почивать на лаврах и готов к еще одному вызову, который стартует уже на этой неделе.



Билл Перкинс. Фото: wpt.com

Бизнесмену Биллу Перкинсу, который в "живых" событиях выиграл призовыми почти 5,5 миллионов долларов, Фил даст солидную фору. Соперник заручится поддержкой команды стримеров The Thirst Lounge, которые в кэш-дуэли против Гальфонда будут играть по очереди. Кроме того, по итогам дистанции в 50 тысяч раздач, Гальфонд в случае триумфа получит дополнительные 250 тысяч долларов, а Перкинс – целый миллион.

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Несмотря на неравные по численности силы, букмекеры единогласно отдают предпочтение Филу Гальфонду. Его триумф оценивают скромным коэффициентом 1,1. Тогда как на победу Перкинса и компании – до 6,5.