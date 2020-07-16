Главное игорное заведение Атлантик-Сити "Боргата" откроет свои двери 26-го июля.

Девять казино разрешили открыть еще в начале месяца. Но с определенными ограничениями, которые позволяли работать лишь на четверть возможностей.

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Восемь из девяти заведений приняли такие условия, но самое богатое казино "Боргата" решило оставаться на карантине, пока эти ограничения не отменят. Руководство "Боргаты" пояснило, что с подобными запретами просто не сможет поддерживать собственные высокие стандарты.

В конце концов терпение владельцев казино лопнуло. Они начали искать возможности работать и в условиях частичных запретов. Например, расширили свое меню (кушать позволяют лишь на открытых площадках). Ждать дальше "Боргата" больше не будет и откроет двери 26-го июля.

Поэтому уже в конце месяца один из центров офлайн-покера США полностью вернется к жизни. Заработают все девять казино.